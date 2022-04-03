مقتل 7 عناصر من 'حركة الشباب' في عملية أمنية للجيش الصومالي

العالم - أفريقيا

ذكر موقع "راديو مقديشيو"، اليوم الأحد، أن 7 من عناصر الحركة الارهابي قتلوا في عملية أمنية نفذتها قوات كوماندوز الجيش الصومالي (داناب)، بالقرب من بلدة واصل، في منطقة مدغ.

ونقل الموقع، عن قائد الجيش الوطني الصومالي، أودوا يوسف راغي، تأكيده وقوع اثنين من حركة الشباب في الأسر، وضبط 4 عبوات ناسفة، و4 بنادق، ومركبة.

وفي الـ 27 من شباط/ فبراير الماضي، قُتل 5 عناصر من "حركة الشباب"، خلال عملية عسكرية قام بها الجيش الصومالي، جنوبي البلاد.

كان الجيش الصومالي، قد نفذ في السادس من شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية، استهدفت عناصر "حركة الشباب" الارهابي في قرى جنوبي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 7 من أعضاء الحركة.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" الارهابي، التي تسعى إلى السيطرة على هذه الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي.