التعويذة الرسمية لمونديال قطر 2022 من تصميم فنان إيراني

العالم - ايران

وكشفت اللجنة المنظمة للمونديال أن التعويذة ترمز إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، واعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.

"لعِيب" هذا هو اسم التعويذة الرسمية لكأس العالم 2022 والذي تستضيفه قطر وهي من تصميم مصمم الجرافيك الإيراني، حسين أجاقي.

وظهر اسم حسين اجاقي في مراسم قرعة مونديال قطر 2022 وأصبح تصميمه اسمًا مألوفًا لعشاق كرة القدم في وسائل الإعلام.

وقال اجاقي: بصفتي إيرانيا أفتخر بأنني قدمت تصميما تم اختياره من بين عشرات التصاميم العالمية.

واضاف: أنه لشرف كبير أن يكون اسمي الى جانب اسطورتي كرة القدم في ايران علي دايي ومهدي مهدوي كيا...أنا فخور بهما وبالمنتخب الوطني الايراني لكرة القدم وارجو أن يحقق نتيجة رائعة في المونديال.

وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية فإن التعويذة المبتكرة ترمز إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، واعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.

وستتواجد هذه الشخصية الكرتونية المرحة في كل مكان للترحيب بجماهير كرة القدم من أنحاء العالم، وتعزيز الأجواء الحماسية قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة، وخلال منافساتها من 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.