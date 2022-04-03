حماس: الاستيلاء على فندق البتراء جريمة هدفها تهويد القدس

العالم - فلسطين

وعبرت "الحركة"، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، عن رفضها للخطوة الصهيونية الجديدة، وعدّتها انتهاكاً خطيراً لكلّ الشرائع السَّماوية، والأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة يائسة لن تفلح في طمس معالم القدس التاريخية، الإسلامية والمسيحية.

ودعت "حماس" الشعب الفلسطيني بأطيافه ومكوّناته كافة إلى الوحدة للتصدّي للخطوة الصهيونية، وحماية القدس من خطر الاستيطان والتهويد.



واستولى مستوطنون، الأحد الماضي، على فندق "البتراء" في القدس القديمة، بعد اقتحامه بحراسة الشرطة والضباط ومنع المستأجرين "عائلة قرش" الوجود فيه.

وقال بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، أمس السبت: إن استيلاء الجماعة الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" على فندق "البتراء الصغيرة"، يشكل تهديدًا لاستمرار وجود الحي المسيحي في القدس.

وأكدوا، في بيان، أن الاستيلاء على الفندق يشكل خطراً على التعايش السلمي بين مجتمعات هذه المدينة.

وأشاروا إلى أن "عطيرت كوهانيم"، تتصرف وكأنها فوق القانون، مؤكدة أن الاستيلاء على الفندق هو تعدٍّ وإجرام.