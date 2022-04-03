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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال اتصال مع نظيره العراقي: اي دولة اسلامية تتجاهل مآرب امريكا واسرائيل السلطوية ستكون محط غضب المسلمين

الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-04-2022

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