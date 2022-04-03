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قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي يحضر جلسة تلاوة القرآنِ الكريم والتي تقام بمناسبة حلولِ شهرِ رمضان المبارك

الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

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