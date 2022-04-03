الرئيس الهندي: ميناء تشابهار الايراني مهم لعلاقاتنا التجارية مع آسيا الوسطى

العالم - ايران

وافادت وكالة "اي ان آي" ان رئيس جمهورية الهند "رام نات كوفيند" اكد خلال لقائه نظيره التركمنستاني في عشق آباد اهمية ميناء تشابهار في تحسين وتطوير علاقات الهند التجارية مع دول آسيا الوسطى.

وقال كوفيند: ان ميناء تشابهار في ايران الذي تشارك الهند في تطويره، تعد منصة انطلاق لبلوغ علاقات الهند التجارية الذروة مع آسيا الوسطى، وبامكانه ان يؤدي الى تحسين علاقاتنا التجارية.

ووقع الرئيسان الهندي والتركمنستاني 4 اتفاقيات ثنائية اكدا خلالها على اهمية ممر النقل "شمال-جنوب" الدولي و"اتفاقية النقل الدولي وممر عشق آباد للترانزيت".