الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء المحفل القرآني الرمضاني بحضور قائد الثورة الاسلامية

بدء المحفل القرآني الرمضاني بحضور قائد الثورة الاسلامية
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

بدأ محفل الانس بالقران اليوم الاحد باستضافة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي وحضور القراء والحفظة واساتذة القرآن الكريم في حسينية الإمام الخميني (رض).

العالم - ايران
ويتضمن المحفل فقرات تلاوة القرآن ، والترتيل وفقرة الحفظ والانشاد وفرق الموشحات قبل ان ينتهي المحفل بكلمة لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي .

وكان هذا البرنامج يعقد بشكل افتراضي خلال العامين الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا ، ولكن سيعقد هذا العام بالطبع بطريقة محدودة أكثر.

وكانت انطلاقة المحفل بتلاوة معطرة للمقرئ قاسم رضيعي الفائز بالمركز الأول في المسابقات الدولية للقران الكريم للجمهورية الإسلامية الايرانية التي حظيت باشادة قائد الثورة الاسلامية .

الى ذلك تلا المقرئ هادي موحد أمين ، الفائز بالمركز الاول للمسابقات الدولية للقران الكريم العام الماضي ، الآية 74 من سورة الحج. وكان موحد أمين قد فاز ايضا بالمركز الأول في المسابقات الدولية للقران الكريم في كرواتيا .

روابط ذات صلة

قائد الثورة يحضر جلسة تلاوة القرآن الكريم في اليوم الاول من شهر رمضان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زلزال متوسط القوة يضرب محافظة خراسان الجنوبية شرقي ايران

بعد 40 عاما على الحرب.. الأرجنتين تعيد النزاع حول جزر الفوكلاند مع بريطانيا

بدء المحفل القرآني الرمضاني بحضور قائد الثورة الاسلامية

الرئيس الهندي: ميناء تشابهار الايراني مهم لعلاقاتنا التجارية مع آسيا الوسطى

تجنب هذه الأطعمةعلى مائدة سحورك وإفطارك

ساعات الصيام الأطول والأقصر في العالمين الاسلامي والعربي