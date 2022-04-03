بدء المحفل القرآني الرمضاني بحضور قائد الثورة الاسلامية

العالم - ايران

ويتضمن المحفل فقرات تلاوة القرآن ، والترتيل وفقرة الحفظ والانشاد وفرق الموشحات قبل ان ينتهي المحفل بكلمة لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي .

وكان هذا البرنامج يعقد بشكل افتراضي خلال العامين الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا ، ولكن سيعقد هذا العام بالطبع بطريقة محدودة أكثر.

وكانت انطلاقة المحفل بتلاوة معطرة للمقرئ قاسم رضيعي الفائز بالمركز الأول في المسابقات الدولية للقران الكريم للجمهورية الإسلامية الايرانية التي حظيت باشادة قائد الثورة الاسلامية .

الى ذلك تلا المقرئ هادي موحد أمين ، الفائز بالمركز الاول للمسابقات الدولية للقران الكريم العام الماضي ، الآية 74 من سورة الحج. وكان موحد أمين قد فاز ايضا بالمركز الأول في المسابقات الدولية للقران الكريم في كرواتيا .