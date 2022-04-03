زلزال متوسط القوة يضرب محافظة خراسان الجنوبية شرقي ايران

العالم - ايران

وافاد السيد ابو الحسن ميرجليلي في تصريح للصحفيين اليوم الاحد بانه مع وقوع الهزة تم ارسال فريقين الى المنطقة التي ضربها الزلزال لتقييم الوضع ولم تسجل اية خسائر تذكر .

واشار الى ان المواطنيين هرعوا عقب الهزة الى خارج منازلهم خشية من تداعيات الزلزال.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران ان الزلزلة وقعت عند الساعة ۱۶ و ۳۱ دقیقه و في عمق ۱۰ کیلومترات في باطن الارض .

وكان مركز الزلزال على بعد 4 كيلومترات عن خضري دشت بياض و16 كيلومتر عن كاخك خراسان الرضوية و20 كيلومتر عن نيمبلوك خراسان الجنوبية .