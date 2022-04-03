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زلزال متوسط القوة يضرب محافظة خراسان الجنوبية شرقي ايران

زلزال متوسط القوة يضرب محافظة خراسان الجنوبية شرقي ايران
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير عام الطواريء في محافظة خراسان الجنوبية ان هزة ارضية بقوة ۳.۹ درجة على مقياس ريختر منطقة خضري دشت بياض التابعة لمدينة قاينات مشيرا الى ان الزلزال لم يلحق اية خسائر.

العالم - ايران

وافاد السيد ابو الحسن ميرجليلي في تصريح للصحفيين اليوم الاحد بانه مع وقوع الهزة تم ارسال فريقين الى المنطقة التي ضربها الزلزال لتقييم الوضع ولم تسجل اية خسائر تذكر .

واشار الى ان المواطنيين هرعوا عقب الهزة الى خارج منازلهم خشية من تداعيات الزلزال.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران ان الزلزلة وقعت عند الساعة ۱۶ و ۳۱ دقیقه و في عمق ۱۰ کیلومترات في باطن الارض .

وكان مركز الزلزال على بعد 4 كيلومترات عن خضري دشت بياض و16 كيلومتر عن كاخك خراسان الرضوية و20 كيلومتر عن نيمبلوك خراسان الجنوبية .

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زلزال متوسط القوة يضرب محافظة خراسان الجنوبية شرقي ايران

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