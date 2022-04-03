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العراق .. إصدار توجيهات تخص تجهيز الكهرباء خلال الصيف

العراق .. إصدار توجيهات تخص تجهيز الكهرباء خلال الصيف
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مجموعة توجيهات لتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء خلال فصل الصيف.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "ترأس اجتماع المجلس الوزاري للطاقة، إذ عرض الاجتماع على الكاظمي إيجازاً بشأن توفير مستلزمات إنتاج الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل، وبمعدّلات تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على "توجيهاته السابقة بأهمية إكمال الاستعدادات وتهيئة كل السبل والبدائل التي تضمن استقرار إنتاج الطاقة، وفي مختلف الظروف المناخية"، مبيناً أن "التحديات المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة في الصيف والتغيرات المناخية يجب أن تقابلها حلول عملية وسريعة، وبما يتجاوز سوء التخطيط الذي شهده قطّاع الطاقة وساهم في صناعة الأزمة إلى ما وصل إليه الحال اليوم".

وأوضح، أن "ابراج الطاقة الكهربائية سبق أن تعرّضت إلى أعمال التخريب، وصارت هدفاً إرهابياً؛ مما يحتم سرعة المعالجة والمبادرة الصحيحة لاستعادة مستوى الإنتاج، وتأمين ساعات تجهيز أطول للمواطنين".

وأصدر الكاظمي، "مجموعة من التوجيهات تتعلق بتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء بما يضمن أفضل تجهيز للمواطنين خلال فصل الصيف".

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