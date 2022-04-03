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الحكومة الايرانية تقر لائحة دعم الانتاج الزراعي القائم على المعرفة

الحكومة الايرانية تقر لائحة دعم الانتاج الزراعي القائم على المعرفة
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

اقرت الحكومة الايرانية، خلال اجتماعها الذي انعقد اليوم الاحد برعاية رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، اقرت لائحة دعم الانتاج الزراعي القائم على المعرفة وتوفير فرص العمل داخل القطاع الزراعي والموارد الطبيعية في البلاد؛ وذلك تحقيقا للشعار الذي اطلقه سماحة قائد الثورة على العام (الايراني) الجديد "الانتاج المعرفي وتوفير فرص العمل".

العالم - ايران

وافاد الموقع الاعلامي لمجلس الوزراء في ايران، ان لائحة دعم الانتاج الزراعي التي اقرها المجلس اليوم، اُعدت بالتعاون مع وزارة الجهاد الزراعي ومعاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية بهدف تهيئة ارضيات مناسبة لتطوير الزراعة الحديثة والمساهمة في رفع عدد الشركات المعرفية الناشطة في القطاع الزراعي والموارد الطبيعية وتعزيز الطاقات المحلية بهدف توفير السلع الاساسية وتطوير سلسلة المحاصيل المعرفية ذات الصلة في ايران.

وكلّف مجلس الوزراء بناء على هذه اللائحة، وزارة الجهاد الزراعي على التعاون مع سائر الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم في تحقيق الاهداف المنشودة.

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الحكومة الايرانية تقر لائحة دعم الانتاج الزراعي القائم على المعرفة

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