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الرئيس الصربي يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس الصربي يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

العالم - أوروبا

وكشف فوتشيتش، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب التقدمي الصربي، عن أنه حصد حوالي مليوني و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60% من الأصوات.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الصربي فوتشيتش أن بلاده ستسعى للحفاظ على علاقات الصداقة والشراكة مع روسيا.

وكان من المقرر الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات في صربيا في وقت متأخر من يوم غد الاثنين، لكن فوتشيتش بدا واثقا من فوزه بعد ساعات فقط من إغلاق مراكز الاقتراع، قائلا إنه لن تكون هناك حاجة إلى جولة الإعادة، بحسب "فرانس برس".

وأعلن فوتشيتش انتصاره في خطاب متلفز قائلا "يسعدني أن عددا كبيرا من الناس صوتوا وعبروا عن الطبيعة الديمقراطية للمجتمع الصربي"، واضاف "لم يكن هناك تشويق في أي وقت".

أعلنت السلطات الصربية، صباح يوم الأحد، عن فتح مراكز الاقتراع للتصويت أمام المواطنين، وذلك في إطار لانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاصلة في البلاد.

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