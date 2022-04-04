فضائل شهر رمضان وروحية التكافل – الجزء الأول

العالم - نوافذ

هو شهر الصبر والمواساة والتصدق على الفقراء والتحنن على الايتام شهر يجمع الناس على كل خير يعزز فيه روح العطاء فرأس الايمان الاحسان الى الناس والسعي في حوائجهم واجابة السائل وبذل النائل وكان الامام السجاد (ع) اذا اتاه السائل يقول مرحبا بمن يحمل زادي الى الاخرة فخدمة الناس هي اقصر الطرق الى الله والعطاء وان كان قليلا فان القليل الى القليل كثير

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة مسؤول العلاقات العامة في تجمع العلماء المسلمين الشيخ حسين غبريس ورئيس مجلس الامناء في مجلس العلماء المسلمين الشيخ غازي حنين والباحث والمفكر ادريس هاني.