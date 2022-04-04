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تركيا ستجلي مواطنيها من أوكرانيا في الأيام المقبلة

تركيا ستجلي مواطنيها من أوكرانيا في الأيام المقبلة
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تخطط لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا عن طريق البحر في الأيام المقبلة.

العالم - تركيا

ونقل المكتب الصحفي لوزير الدفاع عن أكار قوله: "نحن نبذل جهودا ملموسة لإجلاء جميع المدنيين، وخاصة المواطنين الأتراك الذين يواجهون صعوبات في أوكرانيا. ونعتقد أنه في الأيام المقبلة سيكون من الممكن إجلاء المدنيين من هناك عن طريق البحر".

يشار إلى أن روسيا كانت أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير. وحدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف بأنه يتمثل في "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، ولهذا، فمن المخطط تنفيذ عملية لـ "نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تستهدف في هجماتها فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، وحتى تاريخ 25 مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسة المناطة بها في المرحلة الأولى، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا، فيما كان الهدف الرئيس لوزارة الدفاع الروسية هو تحرير دونباس.

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