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برشلونة يسحق اشبيلية ..لمطاردة ريال مدريد على الصدارة

برشلونة يسحق اشبيلية ..لمطاردة ريال مدريد على الصدارة
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

فاز فريق برشلونة بهدف نظيف على غريمه إشبيلية يوم الأحد، لينتزع المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

العالم - منوعات

وأحرز الشاب المتألق بيدري، هدفا رائعا في الشوط الثاني، وصنع بيدري (19 هدفا) لنفسه هدف المباراة الوحيد على طريقة ليونيل ميسي في بداية مسيرته في برشلونة، وقبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

واستحوذ لاعب الوسط على الكرة خارج منطقة الجزاء وسط عدة منافسيه، لكنه راوغهم برشاقة ومهارة سريعة، قبل أن يطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة عن الحارس المغربي ياسين بونو.

وحقق برشلونة فوزه السادس على التوالي في الدوري، كما أنه الانتصار الثامن في تسع مباريات، ليواصل التقدم في جدول الترتيب.

وأصبح فريق المدرب تشابي يملك 57 نقطة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد إشبيلية وأتليتيكو مدريد، لكن يتبقى له مباراة واحدة مؤجلة. ويتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة.

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