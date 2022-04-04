محتجون يقتحمون مؤسسات حكومية في حضرموت

العالم - اليمن

ولليوم الثاني على التوالي، تستمر الاحتجاجات المنددة بقطع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الوقود.

وقالت مصادر محلية إن العشرات من المحتجين اقتحموا مقر إذاعة المكلا وأحرقوا البوابة الرئيسية للمبنى، الواقع في حي السلام، بعد رميها بقنبلة يدوية.

كما أغلق المحتجون الغاضبون شوارع المدينة، مهددين باقتحام بقية المؤسسات الحكومية، في حال استمرار تجاهل حكومة المرتزقة عن معالجة انهيار جميع الخدمات التي تشهدها المحافظة النفطية.

وكانت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت، أعلنت بدء خروج منظومة الكهرباء بشكل تدريجي جراء نفاد الوقود، في ظل تنصل حكومة المرتزقة من إيجاد أية حلول عاجلة.

وتأتي الاحتجاجات في ظل نهب وتقاسم تحالف العدوان وقيادات المرتزقة للثروات النفطية والموارد.