مدير وكالة الفضاء الروسية يحذر الناتو: نحن نراقبكم

العالم - روسيا

ونشر روغوزين رسالته مرفقة بصورة من الفضاء التقطها القمر الصناعي الروسي "ريسورس" على صفحته على منصة تلغرام قال فيها: "أود التعبير عن إعجابي بمكتب حلف الناتو في بروكسل وتوجيه هذا الإعجاب إلى معارفي القدامى بالعمل وخاصة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ".

وأضاف روغوزين قائلا: "يا رفاق، نحن نراقبكم ضعوا ذلك في الاعتبار".

وأشار روغوزين إلى أنه في 4 أبريل 1949، وقع ممثلو اثني عشر دولة - بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وأيسلندا وإيطاليا وكندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على معاهدة شمال الأطلسي.

وخلص روغوزين بالقول: "هكذا ولد الناتو - التهديد الرئيسي للعالم بأسره بعد الحرب العالمية الثانية".