الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٧:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مفارز مشتركة تقبض على 25 متهما وتضبط أسلحة ومخدرات في بغداد

مفارز مشتركة تقبض على 25 متهما وتضبط أسلحة ومخدرات في بغداد
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأثنين، القاء القبض على 25 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم 4 متهمين بجرائم الدكة العشائرية، فيما تم ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة.

العالم - العراق

وأفادت "السومرية نيوز" ان القيادة ذكرت في بيان، أن "المفارز المشتركة في القيادة تمكنت من خلال الجهود المكثفة لمفارزها المنتشرة وبإوقات واماكن مفاجئة وغير ثابتة في جانبي الكرخ والرصافة خلال الـ48ساعة الماضية من القاء القبض على 20 متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ومتاجرين بحيازة المواد المخدرة والسموم وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة (بنادق مختلفة عدد ٣ ، مسدسات عدد ١١ ) مع كمية من مادة الكريستال و الحبوب المخدرة وعدد من اجهزة تعاطيها".

وتابعت، "فيما تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على خمسة متهمين بالدكة العشائرية (اطراف مشاجرات) بينهم متهم يتاجر بالمواد المخدرة ضبط بحوزته (١١٤) غرام من مادة الكريستال المخدرة بالاضافة الى مصادرة الاسلحة التي بحوزتهم ضمن منطقتي (سبع البور، الحسن العسكري، حي العامل) بجانب الكرخ".

روابط ذات صلة

القبض على ارهابيين وتاجر مخدرات في الانبار ونينوى

الإطاحة بـ'إرهابيين' اثنين وتاجر مخدرات في ثلاث محافظات عراقية

شرطة كربلاء تعلق على أنباء اصطياد طائرة مسيرة تحمل مخدرات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طهران: إذا أرادت اميركا التوصل الى اتفاق فعليها اتخاذ قرارها السياسي سريعا

الرحلات الدولية عبر مطارات ايران تنمو 192 بالمئة

فيديوغرافيك.. مواجهات مع الاحتلال في بداية شهر رمضان المبارك في القدس المحتلة

مفارز مشتركة تقبض على 25 متهما وتضبط أسلحة ومخدرات في بغداد

زعيمة هونغ كونغ لن تترشح لولاية ثانية

الصين.. الجيش يرسل أكثر من ألفي كادر طبي إلى شنغهاي على خلفية التفشي الجديد لـ’كوفيد -19’