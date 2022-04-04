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فيديوغرافيك..

مواجهات مع الاحتلال في بداية شهر رمضان المبارك في القدس المحتلة

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أصيب 19 فلسطينيا على الأقل، بعد عشاء الأحد، بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة. تأتي ملاحقة الشبان في المنطقة، لليوم الثاني تواليًا، ضمن محاولات الاحتلال فرض أمر واقع ومنع التجمع الليلي للشبان الفلسطينيين.

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اندلاع مواجهات مع الاحتلال في باب العامود بالقدس المحتلة

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