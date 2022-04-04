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صورة غابة "الإسمنت"..سرطان ينهش نيويورك

صورة غابة
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

تفاعل مغردو موقع "تويتر" مع صورة حديثة لمدينة نيويورك، أظهرت حجم الاكتظاظ فيها وانحسار المساحة الخضراء في مربع صغير.

العالم - منوعات

ونشر حساب يطلق على نفسه (Space_hub) صورة لمدينة نيويورك، تُظهر بشكل رئيسي منطقة مانهاتن، أشهر بقعة في المدينة الأميركية وأكثرها اكتظاظا.

وأظهرت الصورة الكم الهائل من ناطحات السحاب في كل أرجاء مانهاتن.

واكتفى الحساب بتعليق مختصر للغاية برفقة الصورة، وهو عبارة عن كلمة "نيويورك" وإيموجي (رمز) يجسد الصدمة والرعب.

وأعاد أكثر من 7 آلاف شخص نشر التغريدة وأبدى أكثر من 57 ألفا إعجابا بها، حتى صباح الاثنين.

وعلّقت مغردة على الصورة: "كبيرة جدا، ومكتظة للغاية، وغالية للغاية"، وقال آخر إن نيويورك مدينة بلا طبيعة، وذهب ثالث إلى حد تشبيه ناطحات السحاب التي تزحف في كل اتجاه بالمدينة، بالسرطان الذي يجتاح جسدا أخضر.

لكن في المقابل، أبدى عدد من المغردين إعجابهم بما تجسده هذه الصورة، فهي تظهر عظمة المدينة.

وتقع منطقة مانهاتن عند مصب نهر هدسون، والبقعة الخضراء الوحيدة فيها هي حديقة "سنترال بارك".

ويعيش في هذه المنطقة أكثر من 1.6 مليون شخص، رغم أن مساحتها لا تتجاوز 59 كيلومترا مربعا، مما يجعلها أكثر المناطق اكتظاظا في الولايات المتحدة كلها، ومن بين أكثر المناطق اكتظاظا في العالم.

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