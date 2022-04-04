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إسلامي: الاستكبار العالمي يسعى لمنع إيران من تحقيق التطور

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، أن الاستكبار العالمي يسعى إلى منع إيران من تحقيق التطور.

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة مع قناة العالم أشار إسلامي إلى أن الولايات المتحدة وضعت العديد من العراقيل من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال إسلامي:"هناك ارادة واضحة وسعي جاد من قبل الاستكبار وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لمنع ايران من تحقيق التطور".

واضاف اسلامي:"ويسعى هؤلاء باي وسيلة ممكنة لتحقيق هذا الهدف سواء من خلال وضع العراقيل وخلق الذرائع وتقديم المعلومات المغلوطة وبالتالي فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم عادة بالبحث في المعلومات التي يقدمها هؤلاء وتقوم بعمليات التفتيش لتكتشف عدم صحة هذه المعلومات".

إسلامي شدد على أن الهدف من استخدام سياسة الضغوط القصوى ضد إيران هو القضاء على الجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتحقق بل شهدت إيران المزيد من التطور.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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