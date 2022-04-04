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مصادر للعالم: واشنطن قدمت أموراً ترفضها إيران جملة وتفصيلا

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

لازالت الولايات المتحدة تشكل عقبة رئيسة أمام تقدم محادثات إلغاء الحظر في فيينا وبسبب إتخاذها القرار السياسي اللازم.

العالم - خاص بالعالم

هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده مشيرا إلى إن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتخذ قرارا بشأن العودة الى الاتفاق النووي، وإن محادثات فيينا أصبحت رهينة للشؤون الداخلية الأميركية.

خطيب زادة شدد على أن صبر ايران لن يدوم الى الأبد وإن على الولايات المتحدة مسؤولة عن توقف محادثات فيينا..

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أكد أن الاستكبار العالمي يسعى إلى منع إيران من تحقيق التطور، مشيرا في مقابلة مع قناة العالم إلى أن الولايات المتحدة وضعت العديد من العراقيل من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأكد اسلامي :"هناك ارادة واضحة وسعي جاد من قبل الاستكبار وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لمنع ايران من تحقيق التطور".

واضاف اسلامي :" ويسعى هؤلاء باي وسيلة ممكنة لتحقيق هذا الهدف سواء من خلال وضع العراقيل وخلق الذرائع وتقديم المعلومات المغلوطة وبالتالي فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم عادة بالبحث في المعلومات التي يقدمها هؤلاء وتقوم بعمليات التفتيش لتكتشف عدم صحة هذه المعلومات".

مصادر مطلعة كشفت للعالم بأن عرقلة الولايات المحتدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف.. أولها إن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيراني.

المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالإنتقام لجريمة إغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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