مقابلة حصرية مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية

العالم - خاص بالعالم

ماذا بعد حزيران يونيو.. هل سيغلق ملف الماضي المزعوم من قبل الوكالة الى الأبد أم سيكون مفتوحا؟

يقال ان القضايا الجديدة التي استندت عليها الوكالة هي قضايا معتمدة على اقوال جواسيس هل يحق للوكالة ان تستفيد من هذه المعلومات لمساءلة الدول.

يقال أن روسيا لديها استثمارات يصل الى 90 % من الصناعات النووية الايرانية ولهذا طالبت اعفائها من الحظر الأمريكي.

هل هذا صحيح هل تم ازالة هذه المشكلة من جدول المفاوضات؟

برنامج "من طهران" سيحاور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية المهندس محمد إسلامي.

يبث غدا الثلاثاء الساعة 19.30 بتوقيت مكة المكرمة. 16.30بتوقيت غرينتش.

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