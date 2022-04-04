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مقابلة حصرية مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

حزيران/ يونيو المقبل هو الموعد الأخير لتبادل الوثائق والمستمسكات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبهذا الصدد ستجري قناة العالم، مقابلة حصرية مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي.

العالم - خاص بالعالم

ماذا بعد حزيران يونيو.. هل سيغلق ملف الماضي المزعوم من قبل الوكالة الى الأبد أم سيكون مفتوحا؟

يقال ان القضايا الجديدة التي استندت عليها الوكالة هي قضايا معتمدة على اقوال جواسيس هل يحق للوكالة ان تستفيد من هذه المعلومات لمساءلة الدول.

يقال أن روسيا لديها استثمارات يصل الى 90 % من الصناعات النووية الايرانية ولهذا طالبت اعفائها من الحظر الأمريكي.

هل هذا صحيح هل تم ازالة هذه المشكلة من جدول المفاوضات؟

برنامج "من طهران" سيحاور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية المهندس محمد إسلامي.

يبث غدا الثلاثاء الساعة 19.30 بتوقيت مكة المكرمة. 16.30بتوقيت غرينتش.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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ترقبوا على شاشة قناة العالم... مقابلة حصرية مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية

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