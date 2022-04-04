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ضحايا النظام البحريني والعدالة المفقودة

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

ضحايا النظام البحريني كُثُر، ويزدادون يوماً بعد يوم، ومع ذلك لا تزال العدالة المنتظرة مفقودة وغير محققة، ولان النظام قائم على اسس غير عادلة وباطلة، يبقى البحرينيون بانتظار اوهام اصلاحية تضع حداً لانتهاكات النظام المتمادية على كل الصعد.

خاص بالعالم

ويتلاعب النظام بحقوق الانسان عبر تشكيل لجان من شخصيات رسمية في الاغلب تكون متورطة في هذه الانتهاكات، ومع ذلك تترافق احياناً تقارير الابلاغ عن اسماء المسؤولين عن هذه الانتهاكات مع قرارات ترقياتهم بأوامر ومراسيم ملكية.

في مقابل كل ذلك، يستجدي النظام في البحرين حمايته من امريكا ودول غربية ومن الكيان الصهيوني، سواء عبر مسار عسكرة دولة بصرف خزائن الدولة على منظومات عسكرية فاقدة للقيمة العملية او حتى للتنسيق الامني.

موضوع هذه الحلقة يناقشها برنامج "حديث البحرين" مع الضيفين:

من العاصمة البريطانية لندن، الاعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب

من العاصمة اللبنانية بيروت، عضو المجلس العلمائي في البحرين فضيلة الشيخ حسن العصفور

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