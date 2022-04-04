الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تحضيرات ونقاشات لاقتحام الأقصى وتقديم "قربان الفصح"!

تحضيرات ونقاشات لاقتحام الأقصى وتقديم
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

ناقش عشرات حاخامات المستوطنات والمعاهد الدينية التحضيرات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال أسبوع ما يسمى بـ "عيد الفصح"، الذي يصادف منتصف شهر رمضان من 15-22 رمضان.

العالم-فلسطين

وعقد الحاخامات خلال اقتحامهم للأقصى يوم أمس، المحاضرات والنقاشات التحضيرية" لـ"عيد الفصح" ، ورافقهم في هذا الاقتحام عدد من طلاب المعاهد، وكان من أبرز الحضور مجموعة مؤسسي "السنهدرين الجديد"، التي تعمل على إعادة إحياء سلطة الحاخامات القيادية للمجتمع اليهودي بإحياء "مجلس القضاة" المسمى "السنهدرين" بحسب الوصف التوراتي.

وأكد حاخامات "السنهدرين الجديد" أن وقت أداء "قربان الفصح" في الأقصى قد حان ولم يعد يحول دونه شيء؛ ودارت كلمات جميع الحضور حول التحضيرات لـ"قربان الفصح" و"بناء الهيكل" و"قدوم المسيح المخلص" وضرورة "البناء البشري للهيكل" تمهيداً لقدومه، وأهمية الوجود اليهودي الكبير في المسجد الأقصى.

ومع التحضيرات لتنفيذ الاقتحامات الجماعية للأقصى خلال "عيد الفصح"، سلمت مخابرات الاحتلال خلال الأيام الأخيرة ما يزيد عن 20 فلسطينينا قرارات إبعاد عن الأقصى أو عن البلدة القديمة.

روابط ذات صلة

245 مستوطنا وعنصرا أمنيا يقتحمون باحات المسجد الاقصى

المئات من اليهود المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على دخول مواطني الدول غير الصديقة إلى روسيا

بطريقة مدهشة.. كشف كوكب خارج المجموعة الشمسية (فيديو)

مصادر: الرياض تتخذ خطوات للإطاحة بـ'هادي'

بالفيديو.. إسلامي: الاستكبار العالمي يسعى لمنع إيران من تحقيق التطور

هيئة الطيران في صنعاء تكشف حقيقة هبوط الطائرات بمطار صنعاء

الاحتلال يخفي حقيقة وقوع انفجار في غوش دان