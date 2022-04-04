الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه تعرف عليها..

واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه تعرف عليها..
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

كشفت تقارير أن تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" يختبر حاليا ميزة الحد من تمرير الرسائل للدردشات ‏الجماعية.‏

العالم - منوعات

ويشمل أحدث إصدار من "واتسآب" التجريبي القدرة على إعادة توجيه الرسالة إلى جماعية واحدة فقط، بعد أن كان التطبيق لا يضع حدا لعدد الأشخاص الذين يستقبلون الرسائل المعاد توجيهها، وفقا موقع "وابيتاإنفو".

ويأتي الإجراء الجديد كمحاولة من "واتسآب" للحد من كمية البريد العشوائي والمعلومات المضللة التي تنتشر عبر تطبيقات مثل "واتسآب".

ونشر موقع "وابيتاإنفو" لقطات ثابتة لرسالة تحذير ستظهر على الشاشة لمستخدمي "واتسآب"، في حال حاولوا تمرير رسالة لأكثر من دردشة جماعية.

يشار إلى أنه في عام 2018 قلل "واتسآب" عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتلقوا رسالة من أحد المستخدمين إلى 5 أفراد فقط.

تصنيف :

روابط ذات صلة

'ناسا' تطلق أكبر وأقوى تلسكوب فضائي من أمريكا الجنوبية

اطلاق تلسكوب جديد للحصول على لمحة أولية لتشكل الكون 

ناسا تطلق أكبر تلسكوب فضائي لكشف أسرار الكون عند تشكل أقدم المجرات فيه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على دخول مواطني الدول غير الصديقة إلى روسيا

بطريقة مدهشة.. كشف كوكب خارج المجموعة الشمسية (فيديو)

مصادر: الرياض تتخذ خطوات للإطاحة بـ'هادي'

بالفيديو.. إسلامي: الاستكبار العالمي يسعى لمنع إيران من تحقيق التطور

هيئة الطيران في صنعاء تكشف حقيقة هبوط الطائرات بمطار صنعاء

الاحتلال يخفي حقيقة وقوع انفجار في غوش دان