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القوات المغربية والجيش الصحراوي..هذا ما حدث بينهما

القوات المغربية والجيش الصحراوي..هذا ما حدث بينهما
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

نفذت وحدات تابعة لـ"جيش التحرير الشعبي الصحراوي"، هجمات استهدفت القوات المغربية في منطقة أودي الظمران في قطاع المحبس.

العالم - المغرب

ونقلت "الأنباء الصحراوية" بلاغ عسكري صادر عن "وزارة الدفاع الصحراوية"، رقم 497، والذي جاء فيه أن "مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت مراكز جنود (الاحتلال) بمنطقة أودي الظمران بقطاع المحبس بقصف عنيف ومركز، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، بحسب المصدر.

وأشارت الوكالة إلى أن مفارز متقدمة من "الجيش الصحراوي"، كانت قد ركزت هجماتها، يوم السبت الماضي، على الخنادق في قطاع المحبس، مستهدفة مناطق في لعكد وأكرارة الفرسيك.

وبين المصدر أن القوات الصحراوية تنفذ هجمات متتالية على القوات المغربية، ردا على ما وصف بـ"خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020".

وتكبدت القوات المغربية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وعلى طول الجدار الفاصل.

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