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المفوضية الأوروبية: مستعدون لإرسال فرق تحقيق لتوثيق جرائم الحرب في أوكرانيا

المفوضية الأوروبية: مستعدون لإرسال فرق تحقيق لتوثيق جرائم الحرب في أوكرانيا
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكدت رئيسة المفوضية الأوربية، ​أورسولا فون دير لاين​، "أننا مستعدون لإرسال فرق تحقيق لتوثيق جرائم الحرب في ​أوكرانيا​، بالتنسيق مع المدعي العام الأوكراني".

العالم ـ أوروبا

وكانت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق. وقد شكك عدد من المستخدمين في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلا أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.

وتتهم السلطات الأوكرانية وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية بارتكاب هذه المجازر، فيما تنفي ​موسكو​ ذلك مؤكدة أن المشاهد مفبركة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نشرها النظام في كييف، والتي يزعم أنها تشهد على نوع من "الجرائم" التي ارتكبها عسكريون روس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف هي "استفزاز آخر". كما لوحظ في الإدارة العسكرية، خلال الوقت الذي كانت فيه هذه القرية تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، أن أحدا من السكان لم يتعرض لأي أذى أو أي أعمال عنف.

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