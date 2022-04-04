قناة العالم
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وزير الخارجية الايراني: اذا ما كانت هناك وقفة في مسيرة مفاوضات فيينا فانها ترجع الى اطماع الجانب الاميركي
الأمين العام لعصائب أهل الحق ورئيس تيار الحكمة يؤكدان أهمية التوصل الى حلول تحفظ حقوق المكون الأكبر وتؤدي لتحسين معيشة الشعب العراقي
خطيب زاده : مايحدث في فيينا هو بسبب مواقف اميركا التي لم تتخذ الى الان القرارات السياسية
خطيب زاده : على اميركا ان تتخذ قراراتها السياسية اذا ما ارادت التوصل لاتفاق
خطيب زاده: السيد مورا عندما جاء الى طهران كان يحمل بعض النقاط وان رسائلنا كانت واضحة
قائد الثورة الإسلامية: القارئ يجب أن يعرف فن الإلقاء وكيف يرفع أو يخفض صوته عند التلاوة
قائد الثورة الإسلامية: هندسة التلاوة هو تقارن اللحن مع موضوعية السورة أو الآية القرآنية
قائد الثورة الإسلامية: هندسة التلاوة من الأمور التي يجب أن يتقنها القارئ عند تلاوته
قائد الثورة الإسلامية: التلاوة يجب أن تمنح المستمع حسا يتذكر من خلاله الله سبحانه وتعالى
قائد الثورة الإسلامية: التلاوة بين جمع من الناس هو فن ويعتبر فنا مقدسا في خدمة القرآن الكريم
الأمين العام لعصائب أهل الحق ورئيس تيار الحكمة يؤكدان أهمية التوصل الى حلول تحفظ حقوق المكون الأكبر وتؤدي لتحسين معيشة الشعب العراقي
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
نوافذ
فضائل شهر رمضان وروحية التكافل – الجزء الثاني
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦
نوافذ
فضائل شهر رمضان وروحية التكافل – الجزء الأول
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥
المغاربیة
جدل وخلافات سياسية في دول المغرب العربي – الجزء الثاني
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١
المغاربیة
جدل وخلافات سياسية في دول المغرب العربي – الجزء الأول
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١
خاص بالعالم- مراسلون
قراءات في عدوان التحالف السعودي علی اليمن
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣
خاص بالعالم- مراسلون
فرص هدنة اليمن لتسوية شاملة وباكستان تحل الحكومة والبرلمان وتدعو لانتخابات مبكرة
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
ترقبوا على شاشة قناة العالم...
مقابلة حصرية مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية
ليتوانيا تخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع روسيا
المفوضية الأوروبية: مستعدون لإرسال فرق تحقيق لتوثيق جرائم الحرب في أوكرانيا
الجبهة الشعبية: ليس أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة
القوات المغربية والجيش الصحراوي..هذا ما حدث بينهما
بالفيديو..
مصادر للعالم: واشنطن قدمت أموراً ترفضها إيران جملة وتفصيلا
مقالات و تحليلات
الحرب تأخذ استراحة لشهرين.. فماذا بعد الهدنة؟
صنعاء متفائلة بالهدنة الإنسانية: إنه الاختبار الأخير
النظام الديكتاتوري في البحرين تحت مجهر مجلة 'نيوزويك' الأمريكية
مشاورات الرياض بلا هادي: السعودية تبدل حرسها القديم
زحمة لقاءات ليبيّة لا تنتج حلولاً
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.