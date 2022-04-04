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الأمين العام لعصائب أهل الحق ورئيس تيار الحكمة يؤكدان أهمية التوصل الى حلول تحفظ حقوق المكون الأكبر وتؤدي لتحسين معيشة الشعب العراقي

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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