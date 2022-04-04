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تركيا وفنلندا يبحثان هاتفيا التعاون الدفاعي بين البلدين

تركيا وفنلندا يبحثان هاتفيا التعاون الدفاعي بين البلدين
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية.

العالم ـ أوروبا

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التركية على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن أردوغان أعرب عن ترحيبه بعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وفنلندا في أنقرة في يونيو/ حزيران المقبل.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أهمية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية في الفترة الحالية، وأعرب عن توقعه إزالة العقبات أمام تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا.

ولفتت الرئاسة التركية إلى أن الاتصال بحث آخر تطورات العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، حيث أكد أردوغان مواصلة جهود وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية.

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