إقبال كبير على مراكز التسوية في ريف حلب

العالم - سوريا

وبين عضو المكتب التنفيذي بمجلس محافظة حلب كميت الشيخ في تصريح لـ"سانا" أن مركز حيان يشهد إقبالاً كبير ممن يريدون تسوية أوضاعهم نظراً لموقعه الجغرافي الهام الذي يربط مناطق اعزاز وعفرين وسمعان في الريف الشمالي لافتاً إلى أن المحافظة اتخذت بالتعاون مع الجهات المختصة ومجالس الوحدات الإدارية كل الإجراءات الكفيلة بتيسير عملية التسوية من خلال تأمين كل الوثائق المطلوبة للقادمين من مختلف المناطق عبر مركز خدمة المواطن المتنقل.

وأشار الشيخ إلى استمرار العمل مع أهالي البلدات ووجهاء وشيوخ العشائر لحث المواطنين على التواصل مع أبنائهم للالتحاق بقطار التسويات الذي يسير بخطاً متسارعة مبنية على الثقة التراكمية التي تم إنجازها خلال عمل المراكز السابقة.

وأعلن الشيخ أنه تمت تسوية أوضاع أكثر من 7500 مطلوب مع استمرار العمل لفتح المزيد من المراكز بريف حلب والمدينة حيثما تقتضي الحالة.

بدوره تحدث رئيس مجلس بلدة حيان حامد البج عن التسهيلات التي تقدمها الوحدة الإدارية في البلدة من خلال تأمين المواصلات للراغبين بإجراء التسوية منوهاً بالإقبال الكبير الذي يشهده المركز يومياً.

ودعا عبد الرحمن كرزون من وجهاء المنطقة جميع الأهالي والمطلوبين الراغبين بإجراء عملية التسوية إلى المبادرة ومراجعة المركز وتسوية أوضاعهم.

من جهته نوه الشيخ عبد العزيز طعمة من وجهاء قبيلة البوشعبان بريف حلب الجنوبي بالأثر العميق والطيب الذي تركه مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الاسد في نفوس الأهالي بغية عودة أبنائهم.

وعبر عدد ممن سووا أوضاعهم عن شكرهم للجهات المعنية واللجان المختصة لسرعة إنجاز معاملاتهم وتأمين أوراقهم الثبوتية وتنظيم عملية التسوية مؤكدين عزمهم العودة إلى حقولهم وقراهم ومواصلة العمل والإنتاج والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.