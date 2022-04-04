الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز:الرئيس الأمريكي جو بايدن يصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" ويقول إنه سيدعو إلى عقد محاكمة مختصة بجرائم الحرب

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. استمرار الأزمة السياسية في العراق..لهذا السبب

"فتح": عربدة الاحتلال في شهر رمضان تنذر بتفجير الأوضاع

بالفيديو.. استنفار كبير بصفوف الاحتلال بمحيط المسجد الأقصى.. لهذا السبب

بيان رسمي يوضح تفاصيل حادثة التفجير الإرهابي في نينوى

وزير الخارجية الايراني: لن نرضخ لجشع امريكا اطلاقا

الحكومة السورية تعدل قانون حيازة الاسلحة