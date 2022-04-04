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استمرار العدوان بمنع السفن النفطية من دخول ميناء الحديدة

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أكثر من 300 خرقاً ارتكبه العدوان ومرتزقته في المنطقة العسكرية الخامسة، عقب إعلانه وقف اطلاق النار والبدء في هدنة إنسانية لمدة شهرين.

العالم - مراسلون

حيث كثف خروقاته في محافظتي حجه والحديدة، مستخدماً فيها مختلف أنواع القصف الصاروخي والمدفعي والأعيرة النارية، والتي أثرت على ممتلكات المدنيين والمباني الحكومية.

هذا هو رصيف ميناء الحديدة الخالي من السفن النفطية، بعد ادعاء دول العدوان الإفراج ورفع الإجراءات الغير قانونية بحق السفن المحتجزة، وتوجه سفينتين نفطية، الأولى منها تحمل المازوت والأخرى تحمل البنزين إلى الميناء، بينما الأرصفة تكشف ان السفينتين مازالتا في منطقة الغاطس تعالج عدد من الإشكاليات، التي تسببت فيها القرصنة السعودية.

فرض القيود المشددة على حركة الاستيراد لأربعة أصناف فقط، والمنع بشكل كامل على باقي الأصناف الضرورية والمنقذة لحياة المدنيين، أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية المتدهورة بالأساس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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