هذا ما فعله عمران خان لعدم ايقاع باكستان بفراغ السلطة

العالم - مراسلون

جلسةٌ لم يحضر فيها سوى محامو عمران خان، لذا يبدو أنها ستمتد لعدة جلسات ومناقشات، لتزيد معها تقاذف الاتهامات بين الحكومة السابقة والمعارضة.

هذه معركة الأمن القومي الباكستاني، فاسقاط عمران خان لخدمة اجندة امريكية واجنبية انما هو استهداف مباشر لإرادة الشعب الباكستاني، وان خانَ القضاء عمران خان فذلك يعني ان القضاء اغتال حلم الباكستانيين في العيش بوطن ذو سيادة واستقلال.

وقال شيري رحمن سيناتور عن حزب الشعب الباكستاني:"ما قام به عمران خان بالامس هو انتهاك للدستور الباكستاني الذي سعى لترسيخه ذوالفقار علي بوتو، لذا ادعو القضاء لمحاسبة خان على فعلته هذه".

بعيداً عن جلسة المحكمة العليا، يركز عمران خان حالياً على عدم ايقاع باكستان بفراغ السلطة، حيث سمّى رئيس القضاة السابق مرشحاً لرئاسة حكومة تصريف الأعمال من جانبه، بانتظار تسمية مرشح المعارضة ليتم التحضير للانتخابات المقبلة خلال تسعين يوماً.

وأكد فؤاد تشودري وزير القانون في حكومة عمران خان:"سنعمل بموجب المادة 224 (أ) من الدستور الباكستاني التي تنص على تعيين رئيس حكومة تصريف من خلال الإتفاق بين رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة في الجمعية الوطنية، وفي حال عدم الوصول لإتفاق بينهما لتسمية أي شخص، يتوجب عليهما تسمية مرشحين إثنين لهذا المنصب في غضون ثلاثة أيام من حلّ الجمعية الوطنية وتشكيل لجنة فورية من قبل رئيس الجمعية الوطنية تضم ثمانية أعضاء من الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها أو مجلس الشيوخ أو كليهما على أن يكون للحكومة المنتهية صلاحيتها والمعارضة تمثيل متساوٍ لاتخاذ قرار مشترك".

هذا ويعوّل عمران خان على كسب الاستحقاق الانتخابي المقبل وذلك اعتماداً على شعبيته التي تزايدت أكثر بعد أن اثبت نفسه كسياسي قوي في الداخل ضد المعارضة وفي الخارج ضد امريكا والغرب، كما سيلجئ الى تقنية التصويت الالكتروني التي تتيح للجالية الباكستانية حول العالم بالمشاركة في الانتخابات وبذلك يكون ضمن جمع اكبر عدد ممكن من الأًصوات.

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