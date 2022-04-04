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"الديمقراطية" تحذّر من مخططات الاحتلال وتدعو للوحدة الميدانية

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة ما يحضر له الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام القادمة من خطط تصعيدية ضد الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة، والداخل المحتل عام 48.

العالم-فلسطين

وقالت "الجبهة"، في بيان لها اليوم الاثنين، إن قادة العدو باتوا يتحدثون عن اجتياح جديد للضفة الفلسطينية، شبيه باجتياح العام 2002، والذي أطلق عليه مجرمو الحرب الإسرائيليون "الجدار الواقي".

وترى أن الاحتلال يخطئ خطأ جسيماً إن اعتقد أن بإمكانه أن يكرر تجاربه الدموية بحق الشعب الفلسطيني مجاناً، مؤكدة أن "أية خطوة خاطئة قد يقدم عليها، كالعودة إلى الاجتياح الشامل للضفة، سيكلفه كثيراً".

ودعت "الجبهة" قيادة السلطة الفلسطينية للرد على قيادة الاحتلال بما يليق بالكرامة الوطنية للشعب الفلسطيني، وبما يرتقي إلى مستوى المسؤولية عن الشعب ومصالحه وأمنه واستقراره، وحقه في مواصلة مسيرته النضالية حتى التحرر من الاحتلال.

وطالبت بتجاوز كل أشكال الخلافات السياسية والفكرية لصالح التوحد في الميدان، دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وأرضه.

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