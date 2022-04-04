لافروف: سنصر على ألا تبقى جرائم القوات الأوكرانية بدون عواقب

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وقال لافروف في أعقاب المباحثات مع فريق الاتصال حول أوكرانيا التابع لجامعة الدول العربية إن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة ستعقد مؤتمرا صحفيا في نيويورك، سيتم خلاله "تقديم المواد التي تكشف عن الطبيعة الحقيقية للأحداث في مدينة بوتشا، التي يحاول زملاؤنا الغربيون تقديمها على أنها دليل على جرائم حرب لروسيا".

وأشار إلى أن بريطانيا عرقلت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي طالبت به روسيا.

وحول سير المفاوضات الروسية الأوكرانية، قال لافروف إن موقف الجانب الأوكراني أصبح "أكثر واقعية" في ما يخص القرم ودونيتسك ولوغانسك.

وبشأن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني، أشار لافروف إلى أنه قد يتم "ما أن تتحقق نتيجة معينة" في المفاوضات.

وتعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف الروسي الروسي بأنه مجرم حرب مجددا، اعتبر لافروف أنه "دليل على أنه ليس كل شيء على ما يرام مع الضمير لدى السياسيين الأمريكيين".