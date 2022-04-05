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أين يكمن عشّ الدبابير وارعبت الاحتلال الاسرائيلي؟

الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

اشار الباحث السياسي صالح ابو عزة، الى ان هناك كتيبة جنين التي تحيي الثورة الفلسطينية في نفوس الفلسطينيين، والتي تعتبر نموذجاً للعمليات الفردية التي ينفذها الاسود المقاومين.

خاص بالعالم

وقال عزة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هناك نموذجان في الشارع الفلسطيني الان، الاول تشكل منذ عام 2015 بعملية الشهيد الفدائي مهند الحلبي والذي قام بتنفيذ عملية بالسكاكين وفجّر بها ثورة السكاكين، وانتشرت عبر مجموعات جديدة وافراد جدد نفذوا عمليات بطولية ومميزة اثخلنت الجراح بالاحتلال.

واوضح عزة، انه في مقابل ذلك، هناك عمليات فردية التي اغلبها شباب فلسطيني متحمس تجاه المقاومة والرد على جرائم وارهاب الكيان الاسرائيلي المستمرة بشكل يومي، مشيراً الى ان كتيبة جنين الان هي ما يشكل القلق الاكبر للكيان الاسرائيلي، فهي كتيبة منظمة وتتمركز في مخيم جنين ولدى الاحتلال ذاكرة مُرّة تجاه هذا المخيم الذي لا يتجاوز مساحته الكيلومتراً ويعتبر عشّ الدبابير لكثرة ما خرج منه فدائيين واستشهاديين والمقاتلين الذين ينفذون بشكل يومي عمليات ضد الاحتلال.

واضاف عزة، ان الاحتلال الاسرائيلي كان سابقاً يدخل بآلية او آليتين او خمسة حينما يدخل جنين ومخيمه ونابلس ايضاً، دون مقاومة وفقد يواجه مقاومة بالحجارة والمقلاع من قبل فتيان، ولكن الآن الاحتلال حينما يريد الدخول الى جنين يحسب حسابه لكتيبة جنين ويدخل بعشرات الآليات لانه يدرك بانه ربما قد يحصل لديه خلل ميداني.

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