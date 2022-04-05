اشتباكات مسلحة تسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في لبنان

العالم - لبنان

وأوضحت القناة أن الاشتباكات وقعت في باب التبانة بعد إشكال بين عائلتين تطور بشكل عنيف ليطال المدنيين على الشرفات والمباني المجاورة، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة والقنابل.

وأكد مصدر أمني للقناة أن الاشتباكات أدت إلى "مقتل شخصين من باب التبانة" وإصابة آخرين بجروح.

وأفادت باندلاع حرائق عدة في بعض المنازل والمحال التجارية في المنطقة.

ولفتت إلى أن الجيش اللبناني المنتشر بكثافة استقدم تعزيزات كبيرة من خارج المدينة ويستعد لتنفيذ عمليات دهم بحثا عن المسلحين الذين يتحصنون في بعض الأحياء الضيقة.