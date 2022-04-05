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انفوغرافیک.. الألغام والذخائر مازالت تحصد أرواح اليمنيين

انفوغرافیک.. الألغام والذخائر مازالت تحصد أرواح اليمنيين
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمم المتحدة أنّ اكثر من 1800 مدني قتلوا واُصيبوا في اليمن بسبب الألغام والذخائر التي لم تنفجر من مخلفات العدوان السعودي خلال أربع سنوات.

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