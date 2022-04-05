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من الذي يدنس ارض الحرمين الشريفين حقا؟ 

من الذي يدنس ارض الحرمين الشريفين حقا؟ 
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

الذباب الالكتروني السعودي يعتبر توزيع سيدات فلسطينيات الحلوى، في الحرم المكي، إبتهاجا بعملية "بني براك" الفدائية تدنيسا للحرم

المدون الإسرائيلي بن تزيون دخل الحرم النبوي، ونشر صورا له داخل الحرم وهو يرتدي اللباس السعودي ولا تعليق لا من بعيد ولا من قريب

الحاخام الصهيوني يسرائيل هرتسوغ تجول وبحرية في ارض الحرمين الشريفين، واستقبل استقبالا حافلا في كل مكان ذهب اليه

السعودية ترسل طائرة خاصة لنقل الممثل ومنتج الأفلام الإباحية فيتالي زودورفيتسكي، الى السعودية بدعوة رسمية وجهها اليه تركي ال الشيخ مسؤول هيئة الترفيه ، للترويجٍ لرؤية بن سلمان الانفتاحية 2030!

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من الذي يدنس ارض الحرمين الشريفين حقا؟ 

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