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مصر تسرع وتيرة توريد القمح المحلي اثر أزمة اوكرانيا

مصر تسرع وتيرة توريد القمح المحلي اثر أزمة اوكرانيا
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه يجري تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.

العالم - مصر

وأوضح أنه تمت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.

وقال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي، لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.

وأشار الوزير إلى أن "الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة"، لافتا إلى أن هناك "أولوية قصوي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي".

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مصر تسرع وتيرة توريد القمح المحلي اثر أزمة اوكرانيا

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