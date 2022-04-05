الموارد المائية العراقية تقدم طلباً إلى البرلمان بشأن خطة الصيف المقبل

العالم - العراق

وقال الحمداني، إن “المفاوضات مع الجانب التركي مستمرة، وكان لقاء النائب الأول لرئيس البرلمان مع السفير التركي مثمراً”، موضحا ان “المبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركي لشؤون المياه سيزور العراق بعد شهر رمضان وستكون هناك مفاوضات جادة تخص حقوق العراق المائية”.

ولفت إلى أن “الوزارة ستقدم طلباً الى البرلمان بشأن خطتها والمعوقات التي تواجه عملها”، لافتاً إلى أن “اجتماعا مرتقبا سيتم عقده مع وزارة الزراعة لمناقشة التحديات التي ستواجهنا الصيف المقبل”.

وتابع ان”سيكون هناك حساب عسير لكل من يتجاوز على الحصص المائية لأن التجاوز هو حرمان الغير من شرب الماء أو الزراعة”.