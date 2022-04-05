وزير ايراني: ثمة انباء سارة حول اطلاق الاقمار الاصطناعية هذا العام

العالم - ايران

وأوضح الوزير " عيسى زارع بور" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن من أحدث قرارات المجلس الاعلى للفضاء تتمثل بتثبيت تقنية اطلاق الاقمار الاصطناعية في المدار الارضي المنخفض خلال السنة الايرانية الجارية ( بدأت 21 مارس/آذار 2022).

وأستطرد أن غالبية الاقمار الايرانية مخصصة للمدار الارضي المنخفض وفي حال تثبيت تقنية الاطلاق في هذا المدار فان ذلك سيتحقق.

وأضاف أنه اذا ما تم تثبيت تقنية اطلاق الاقمار في المدار المنخفض، سيتيح ذلك وضع كافة الاقمار في هذا المدار.

وأستدرك الوزير أن المعضلة الاساسية في اطلاق الاقمار في البلاد تتمثل في الناقل، الذي يتوجب تثبيت تقنيته، كاشفا أن الزملاء في هذا القسم يعملون ليل نهار لتحقيق ذلك أي اطلاق الاقمار بواسطة ناقل محلي الصنع.