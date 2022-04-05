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بدء توطين الخبز في دمشق وريفها اعتباراً من اليوم

بدء توطين الخبز في دمشق وريفها اعتباراً من اليوم
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسوريا عبر صفحتها في فيسبوك، أنه بدأ اعتباراً من اليوم توطين المخابز في دمشق وريفها.

العالم - سوريا

وشرحت الوزارة ذلك بأنّ المواطن الذي صدرت بطاقته في ريف دمشق، إذا أراد شراء خبزه من المخبز مباشرةً، فيشتريه من مخابز الريف، ومن كانت بطاقته صادرةً من المدينة فيشتري من مخابز المدينة.

ونوّهت “التجارة الداخلية” إلى أن الشراء من المعتمدين مفتوح للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة.

واعتبرت الوزارة، أن توزيع الشراء من المخابز على الجغرافية وعدد سكان كل حي ومنطقة سكنيّة هو الضمان الوحيد لحصول المواطنين على خبزهم بسهولة، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالخبز في الشوارع وبيعه بأسعار مرتفعة.

ووفقاً للوزارة، فإن مخابز الريف والمدينة تكفي لتخديم أبنائهما.

يذكر أنه بتاريخ 7 آذار، أضيف عبر تطبيق “وين” خيار تحديد معتمد للحصول على مخصصات الخبز، وذلك في مدينة دمشق، حيث يظهر في التطبيق خيار تحديد المحافظة والحي ثم اختيار معتمد الخبز ليصبح بإمكان المواطنين الحصول على مخصصاتهم منه.

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