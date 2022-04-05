زيلينسكي يطالب بحل مجلس الأمن اذا لم يستطع سحب عضوية روسيا الدائمة

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وقال زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: "نحن الآن بحاجة إلى قرارات من مجلس الأمن من أجل السلام في أوكرانيا".

وحول ما يطلبه زيلينسكي على وجه التحديد من مجلس الأمن قال: "إذا كنت لا تعرف كيفية اتخاذ هذه القرارات، فيمكنك القيام بأمرين: إما إزالة روسيا كمعتدٍ ومصدر للحرب حتى لا تتمكن من منع القرارات بشأن عدوانها، ثم القيام بكل ما يمكننا القيام به لإحلال السلام".

كما اقترح زيلينسكي على مجلس الأمن الدولي حل نفسه إذا كان هناك بديل للوضع الحالي.

يشار إلى أن روسيا شنت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.

في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.