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الرئيس الأوكراني يحث الأمم المتحدة على إصلاح نظامها وتجريد روسيا من حق النقض (الفيتو)

الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

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