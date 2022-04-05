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حاكم مشهد يكشف معلومات جديدة عن منفذ جريمة الطعن في المرقد الرضوي

حاكم مشهد يكشف معلومات جديدة عن منفذ جريمة الطعن في المرقد الرضوي
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال حاكم مدينة مشهد "محسن داوري" : ان العنصر الذي ارتكب جريمة الطعن بحق 3 من رجال الدين في الروضة الرضوية المقدسة اليوم، يتبع النهج الاستكباري والتكفيري.

العالم - ايران

واشار "داوري" في تصريح لوكالة الانباء الرسمية "ارنا"، مساء اليوم الثلاثاء، الى هذه الجريمة النكراء التي طالت 3 رجال دين ناشطين في مجالات انسانية ومساعدة الفقراء داخل محافظة خراسان الرضوية (شرق)، واسفرت عن استشهاد احدهم واصابة الاثنين الاخرين.

واكد، ان العنصر المنفذ للجريمة وقع في قبضة زوار الامام الرضا (عليه السلام) والقوات الامنية التي كانت حاضرة عند وقوع الحادث.

وقال حاكم مدينة مشهد : ان السلطات القضائية والجهات الامنية بدأت التحقيق في جريمة الطعن داخل الحرم الرضوي؛ وستضرب بيد من حديد كل من تورط في هذه الجريمة البشعة.

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حاكم مشهد يكشف معلومات جديدة عن منفذ جريمة الطعن في المرقد الرضوي

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