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بساكي: بايدن على قناعة بأن حربا مع روسيا ليست من مصلحة واشنطن

بساكي: بايدن على قناعة بأن حربا مع روسيا ليست من مصلحة واشنطن
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن على قناعة بأن حربا بين الولايات المتحدة وروسيا "ليست من مصلحة" واشنطن.

العالم-الامريكيتان

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: "أعتقد أن أهداف الرئيس وواجباته تتمثل في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الولايات المتحدة والأمن القومي الأمريكي والشعب الأمريكي".

وتابعت: "وهي لا تكمن في إطلاق الحرب مع روسيا، بل في بذل كل ما في وسعنا من أجل محاسبتها ودعم الجهود اللازمة على الصعيد الدولي وتقديم المساعدات العسكرية والأمنية للأوكرانيين والسلطات الأوكرانية".

وأكدت أن "هذا هو ما نعمل عليه... لكن حربا مع روسيا لا تصب في مصلحتنا، مصلحة الأمريكيين".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية تدخل واشنطن عسكريا في الأحداث بأوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.

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