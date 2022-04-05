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برلين تحذر من عواقب وخيمة نتيجة نقص الغاز

برلين تحذر من عواقب وخيمة نتيجة نقص الغاز
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس الوكالة الفيدرالية لشبكات الطاقة الألمانية كلاوس مولر من أن النقص الحاد في الغاز الناجم عن الأحداث في أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة على سكان ألمانيا.

العالم-اوروبا

قال مولر: "لسوء الحظ، لا يمكن استبعاد أنه سيتعين علينا اتخاذ قرارات سيكون لها عواقب وخيمة على الشركات والوظائف وسلاسل التوريد في مناطق بأكملها".

وأضاف: "تعمل الوكالة على جمع البيانات التي تساعد في اتخاذ القرار الأمثل".

وشدد أنه يجب على أن السكان تقليل استهلاك الغاز قائلا: "ليس سرا أنه من خلال خفض درجة حرارة الغرفة بدرجة واحدة، يمكن تقليل استهلاك الغاز بنسبة 6% وهذا كثير".

واختتم بقوله: "بالطبع، يجب على الجميع تقليل استهلاك الغاز. فكلما زاد عدد الأشخاص الذين يلتزمون بذلك، قلت مخاطر تفعيل المستوى الثالث من خطة الطوارئ".

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