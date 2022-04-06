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شاهد..العالم ينتفض لمناصرة الأسير "احمد مناصرة"

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أطلقت حملة عالمية للإفراج عن الأسير "أحمد مناصرة" ذي الـ20 عاما الذي اعتقل منذ 7 أعوام وهو طفل في سن الـ13، حينها أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

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وجاءت الحملة العالمية لاطلاق سراح مناصرة تحت عنوان "الحرية لأحمد مناصرة" وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الحملة بشكل كبير حيث كتب احمد قدورة حول هذا الموضوع مغردا: "بدأنا الحملة العالمية حملة الحرية لأحمد مناصرة، العالم يغلق أذنيه كي لا يسمع صرخات أحمد فلنكن جميعنا صرخات أحمد، كل واحد فينا على عاتقه الحديث عن احمد يكون أكبر أولوياته اطلاق سراح احمد مناصرة".

وعلقت آلاء مغردة: "الأسـير أحمد مناصرة اعتُقل وهو طفل جريح عُمره ثلاثة عشرة سنة في سجون الإحتلال وتعرّض لأشد وأقسى أساليب التعذيب النفسي والجسدي وأصبح يُعاني من اضطراب نفسي بسبب عزله بالإنفرادي أحمد الطفل أتم عشرين سنة في سجون الإحتلال انحرم من طفولته وحياته".

وكتبت لين عن الموضو: "أحمد مناصرة مش مُتذكر ، بس احنا مش لازم ننسى".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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