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ايران ترحب دوما بالتعاون الاقليمي لتطوير العلاقات في حوض بحر قزوين

ايران ترحب دوما بالتعاون الاقليمي لتطوير العلاقات في حوض بحر قزوين
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني : "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ترحب دائمًا بالتعاون الإقليمي واجتماعات العمل المشتركة لتطوير العلاقات ، خاصة في حوض بحر قزوين".

العالم - ايران

وقدم وزير الخارجية التركماني رشيد مردوف خلال اتصال هاتفي اجراه مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الثلاثاء التهاني بحلول شهر رمضان المبارك وبحث معه حول بعض القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما زيادة التعاون بين بلدان حوص بحر قزوين .

وأشاد وزير خارجية تركمانستان بالتقدم المحرز على مستوى الخبراء في إعداد مسودات التعاون في بحر قزوين والتعاون في المجالات العلمية وعمليات البحث والإنقاذ والتعاون في إطار مكافحة انتشار المخدرات في بحر قزوين كما اشار الى تعزيز التعاون بين دول بحر قزوين واقترح عقد اجتماع مشترك بين وزراء خارجية الدول الخمس المطلة على بحر قزوين لتوسيع التعاون متعدد الأطراف والتحصير لعقد قمة مشتركة لقادة هذه الدول .

بدوره اشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ، في هذا الاتصال الهاتفي ، إلى استمرار تطور العلاقات الودية والمتطورة بين البلدين ، واكد على النظرة الإيجابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن توسيع هذه العلاقات في جميع المجالات وخاصة زيادة التعاون بين دول بحر قزوين.

وأضاف: "إن جمهورية إيران الإسلامية ترحب دائمًا بالتعاون الإقليمي واجتماعات العمل المشتركة لتطوير العلاقات ، خاصة في حوض بحر قزوين".

كما هنأ الأمير عبداللهيان نظيره التركماني بحلول شهر رمضان المبارك ، وتمنى لتركمانستان حكومة وشعبا نزول الرحمة الالهية والبركة في هذا الشهر الفضيل.

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